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  • Гинер: «Новый стадион ЦСКА может сменить название на «ВЭБ-Арена»

Гинер: «Новый стадион ЦСКА может сменить название на «ВЭБ-Арена»

14 сентября 2016, 15:26
6

Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что стадион «Арена ЦСКА» в скором времени может сменить название. На данный момент ведутся переговоры с одним из инвесторов. Это «Внешэкономбанк», который инвестировал в строительство арены 240 миллионов долларов.

«Мы ведем переговоры о присвоении стадиону названия «ВЭБ-Арена». Считаю, что стадион нужно изначально называть тем именем, которое он будет носить в дальнейшем – это такая же история, что и с называнием станции метро. И нельзя называть на пять-шесть лет, а потом менять. Если стадион будет называться «ВЭБ-Арена», то будет называться так всегда. Контракт не может быть бессрочным. Во всем мире подписываются контракты где-то на 15-20 лет, а дальше остается то же название, но платятся уже другие деньги», – сказал Гинер.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гинер Евгений
Комментарии (6)
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prtcs
1473856393
Главное - для команды и болельщиков должно быть комфортно.
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vladimir-7
1473863872
Сам себе противоречит, ЦСКА-навсегда, а ВЭБ-временно.
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vladimir-7
1473864206
Надо спросить болельщиков и узнать их мнение по названию стадиона ЦСКА.
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Aztec58
1473866409
Короче, Гинеру нужно возвращать, погашать... ждём команду ВЭБ-ЦСКА.
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FCZenit1990
1473879672
Да называйте хоть конюшня нам похрен
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barbardir
1473949384
У всех ипподромов Москвы денег на название не нашлось? Сам бог велел Ипподром-Ареной назвать
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