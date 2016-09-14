Гинер: «Новый стадион ЦСКА может сменить название на «ВЭБ-Арена»

Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что стадион «Арена ЦСКА» в скором времени может сменить название. На данный момент ведутся переговоры с одним из инвесторов. Это «Внешэкономбанк», который инвестировал в строительство арены 240 миллионов долларов.

«Мы ведем переговоры о присвоении стадиону названия «ВЭБ-Арена». Считаю, что стадион нужно изначально называть тем именем, которое он будет носить в дальнейшем – это такая же история, что и с называнием станции метро. И нельзя называть на пять-шесть лет, а потом менять. Если стадион будет называться «ВЭБ-Арена», то будет называться так всегда. Контракт не может быть бессрочным. Во всем мире подписываются контракты где-то на 15-20 лет, а дальше остается то же название, но платятся уже другие деньги», – сказал Гинер.