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  • Перед матчем «Крылья Советов» и ЦСКА выступят «Бурановские бабушки» с песней про ЧМ-2018

Перед матчем «Крылья Советов» и ЦСКА выступят «Бурановские бабушки» с песней про ЧМ-2018

14 сентября 2016, 12:09
5

Перед матчем 7-го тура Чемпионата России «Крылья Советов»ЦСКА в чаше стадиона «Металлург» выступит музыкальный фольклорный коллектив «Бурановские бабушки». Они исполнят новую песню, посвященную чемпионату мира по футболу 2018.

Помимо премьерной композиции коллектив исполнит свой хит, с которым они выступили на конкурсе «Евровидение» в 2012-м году и заняли второе место. Услышать и увидеть выступление можно за полчаса до начала матча. Напомним, что игра «Крылья Советов» – ЦСКА состоится 18 сентября в 18:15.

Источник: ФК «Крылья Советов»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов ЦСКА
Комментарии (5)
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SandersMax
1473844338
бабульки живут футболом
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Kulimen
1473847170
Как это на Бомбардире фотки Бурановских бабушек нет.
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андрей андреев
1473848000
Лучше бы они за Кс сыграли,а то дела совсем плохи
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alex kidn
1473848907
Пойду посмотрю
Ответить
Макс В
1473962462
отстой
Ответить
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