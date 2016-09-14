Перед матчем «Крылья Советов» и ЦСКА выступят «Бурановские бабушки» с песней про ЧМ-2018

Перед матчем 7-го тура Чемпионата России «Крылья Советов» – ЦСКА в чаше стадиона «Металлург» выступит музыкальный фольклорный коллектив «Бурановские бабушки». Они исполнят новую песню, посвященную чемпионату мира по футболу 2018.

Помимо премьерной композиции коллектив исполнит свой хит, с которым они выступили на конкурсе «Евровидение» в 2012-м году и заняли второе место. Услышать и увидеть выступление можно за полчаса до начала матча. Напомним, что игра «Крылья Советов» – ЦСКА состоится 18 сентября в 18:15.