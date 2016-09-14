Кандидат в президенты УЕФА Чеферин: «Я не артист, не шоумен, у меня нет проблем с правосудием»

Кандидат в президенты УЕФА Александр Чеферин во время выступления на выборном конгрессе УЕФА в Афинах рассказал, что нужно положить конец непрозрачности в футболе, а также, что ради этой игры готов изменить свою жизнь.

«Я человек команды, человек страсти, я не артист, не шоумен, у меня нет проблем с правосудием. Я не даю пустые обещания. Футбол – это главное, нужно забыть о политике, нужно положить конец непрозрачности и собственным интересам. Футбол – это идеал, ради которого я готов изменить свою жизнь», – заявил глава футбольного союза Словении.