Мутко: «Нужно готовить документы для передачи стадиона правлению «Зенита»

Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко выразил уверенность, что стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге будет возведен в срок.

«Строительство будет закончено в срок, так что надо уже думать об эскплуатационных вопросах. Готовить документы для передачи стадиона правлению клуба «Зенит».

А если не будет достигнута договоренность, то создавать собственную спонсирующую организацию. В первую очередь, надо сейчас думать об этом», – сказал Мутко.

Планируется, что арена будет достроена до конца этого года.