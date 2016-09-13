Мутко: «Нужно готовить документы для передачи стадиона правлению «Зенита»

Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко выразил уверенность, что стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге будет возведен в срок.
«Строительство будет закончено в срок, так что надо уже думать об эскплуатационных вопросах. Готовить документы для передачи стадиона правлению клуба «Зенит».
А если не будет достигнута договоренность, то создавать собственную спонсирующую организацию. В первую очередь, надо сейчас думать об этом», – сказал Мутко.
Планируется, что арена будет достроена до конца этого года.
Источник: «Матч ТВ»