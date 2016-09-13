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  • Мутко: «Нужно готовить документы для передачи стадиона правлению «Зенита»

Мутко: «Нужно готовить документы для передачи стадиона правлению «Зенита»

13 сентября 2016, 22:07
10

Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко выразил уверенность, что стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге будет возведен в срок.

«Строительство будет закончено в срок, так что надо уже думать об эскплуатационных вопросах. Готовить документы для передачи стадиона правлению клуба «Зенит».

А если не будет достигнута договоренность, то создавать собственную спонсирующую организацию. В первую очередь, надо сейчас думать об этом», – сказал Мутко.

Планируется, что арена будет достроена до конца этого года.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Мутко Виталий
Комментарии (10)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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edw7777
1473794181
Я бы начал готовить документы для передачи Мутко во ФСИН
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Krics
1473796128
В коробках из под ксерокса.
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Сергей Свояк
1473797684
Сначала достройте, потом о документах думайте. А то с 2007-го года строите, никак завершить не можете...
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deinego77@yandex.ru
1473797991
Пид....сы !!!! Ты документы изначально подними! Куда деньги уходили? Путин бля куда смотрит!!!
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Фан666
1473800931
Так этот срок уже много лет назад прошёл!
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sdg4tdhs
1473803473
Кyрение yбивает! Пo стaтистике тpеть pоссиян стpадают пoследствиями куpения, c помoщью этoго наpодного cредства вы зaставите сeбя жить дoльше и здоpовeе! Нe тeряй вpемени - http://0rz.tw/gzP98
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Dimon013
1473838836
Давайте уже)
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kotmyshka
1473843633
"Создавать собственную спонсирующую организацию" - кого теперь спонсировать будем?
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subbotaspartak
1473867472
Вы с документами передайте деньги на содержание, Чтоб у культурных петербуржцев осталось время на созерцание. Им ведь важно наблюдение, процесс. А не забивающий им Промес.
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