Моуринью: «Лига чемпионов без «МЮ» – это не Лига чемпионов»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал то обстоятельство, что его клуб не играет в этом сезоне Лиги чемпионов.

«Лига чемпионов без «Манчестер Юнайтед» – это не Лига чемпионов, а «Манчестер Юнайтед» без Лиги чемпионов – это не «Манчестер Юнайтед».

Но чтобы вернуться туда, мы должны хорошо выступить в АПЛ, а для этого нужно восстановить самооценку. Думаю, сейчас мы этим и занимаемся», – сказал Моуринью.

Напомним, в прошлом сезоне АПЛ манкунианцы финишировали пятыми, попав в Лигу Европы, где их соперниками по групповому турниру будут «Фейеноорд», «Заря» и «Фенербахче».