Геркус: «Потерпели очень обидное поражение»

Президент «Локомотива» Илья Геркус поделился впечатлениями о матче 6-го тура российской Премьер-лиги со «Спартаком» (0:1). Геркус отметил, что железнодорожники потерпели очень обидное поражение, а также отметил качество игры и борьбу игроков своего клуба.

«Мы, как и «Спартак», играли хорошо. Обидное поражение. Очень жаль, что проиграли. Ребята достойно бились, качественно играли. Удалась ли наша акция с футболками и билетами для фанатов? Это не мне судить, лучше спросить у ребят. Я думаю, если появилась бы необходимость, они бы компенсировали разницу в цене», – заявил функционер.