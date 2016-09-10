Моуринью: «В матче с «Манчестер Сити» у «МЮ» из игры выпали несколько человек»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился впечатлениями после поединка четвертого тура АПЛ против «Манчестер Сити» АПЛ (1:2).

«Провели два совершенно разных тайма. В первой половине уровень наших действий был ниже требуемого. Нужно быть абсолютно подготовленным в таких аспектах как скорость мысли и принятие решений. Некоторые футболисты «МЮ» не отвечали этому уровню в первом тайме. Мы непринужденно лишались мяча, чем предоставляли сопернику больше владения. В итоге мы были наказаны за свои ошибки.

Второй тайм вышел противоположным первому. Мы команда с честью, достоинством и мужеством, и в силах бороться за результат, который, по моему мнению, заслуживали – а мы заслуживали забитый мяч во второй половине игры.

Естественно, я недоволен первым таймом, ведь он сопоставим по важности со вторым. Команда не получила от некоторых игроков то, чего от них ожидали – это три, четыре или даже пять человек. В итоге, мы предоставили сопернику преимущество в течение 45 минут», – сказал Моуринью.