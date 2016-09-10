Мхитарян и Браво выйдут на поле с первых минут в манчестерском дерби

Стали известны составы, в которых «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» выйдут на поединок четвертого тура АПЛ. В составе «красных дьяволов» с первых минут появится хавбек Генрих Мхитарян, участие которого в игре было под вопросом. За «горожан» сыграет новичок команды – голкипер Клаудио Браво.

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Валенсия, Байи, Блинд, Шоу, Феллаини, Погба, Мхитарян, Руни, Лингард, Ибрагимович.

Манчестер Сити: Браво, Санья, Отаменди, Стоунс, Коларов, Фернандиньо, Де Брюйне, Силва, Стерлинг, Нолито, Ихеначо.

Встреча «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити» начнется в 14:30 мск. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча.