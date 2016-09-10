Стадион на Крестовском оформят на «Зенит» в марте 2017 года

Стал известен срок передачи стадиона на острове Крестовском в Санкт-Петербурге в долгосрочное пользование «Зениту».

Напомним, возведение «Зенит Арены» началось в 2007 году. На данный момент стоимость строительных работ составляет порядка 35 миллиардов рублей.

«С учетом норм действующего законодательства, всеми заинтересованными сторонами выработан наиболее оптимальный путь передачи футбольного стадиона в управление АО «Футбольный клуб «Зенит» после завершения строительства объекта и его ввода в эксплуатацию. Получение разрешения на ввод футбольного стадиона в эксплуатацию запланировано на 30 декабря 2016 года. Ориентировочный срок оформления права АО «Футбольный клуб «Зенит» на футбольный стадион в целях управления и эксплуатации объектом на долгосрочной основе – март 2017 года», – сообщается в пресс-релизе комитета по строительству Санкт-Петербурга.