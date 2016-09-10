Моуринью: «Вы хотите боя в духе Брук против Головкина, но это не про нас с Гвардиолой»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью пообщался с журналистами перед матчем с «Манчестер Сити», который пройдет в рамках 4-го тура АПЛ. Напомним, что встреча состоится сегодня. Начало матча в 14:30 по мск.

«Вы хотите, чтобы встреча «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» была похожа на бой Брука против Головкина, но это не про нас с Гвардиолой. Это не наше личное противостояние, а не противостояние команд. У нас нормальные отношения. Возможно, на бровке могут быть эмоции, но в жизни все нормально», – заявил он в интервью Manchester Evening News.