Моуринью пожаловался на недостаточную заботу «МЮ» об игроках в сравнении с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью недоволен тем, что клуб не помогает своим южноамериканским игрокам комфортно возвращаться в Англию после матчей сборных.

«Антонио Валенсия сумел найти прямой рейс до Мадрида. Ромеро и Маркус Рохо совершили кругосветное путешествие – Венесуэла, Аргентина, Европа.

«Манчестер Сити» тратил деньги на прямые рейсы для своих игроков или посылал за ними самолет владельца клуба. А наши парни прибыли только сегодня утром прямо к тренировке», – сказал Моуринью.

Напомним, 10 сентября «Манчестер Юнайтед» примет «Манчестер Сити» в рамках четвертого тура АПЛ.