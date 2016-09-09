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«Аэрофлот» останется спонсором ЦСКА

9 сентября 2016, 15:40
16

На сегодняшнем заседании совета компании «Аэрофлот» было принято решение одобрить спонсорство ЦСКА на сезон-2016/17.

«Аэрофлот» исходит из того, что дальнейшее сотрудничество с самым титулованным футбольным клубом в истории России позволит укрепить имидж авиакомпании на российском рынке, расширить доступ к целевой аудитории Аэрофлота посредством проведения рекламных кампаний с использованием имиджа клуба, а также повысить лояльность к бренду», – говорится в заявлении авиакомпании.

Напомним, что сотрудничество «Аэрофлота» с ЦСКА началось в 2009 году.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА
Комментарии (16)
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Тraumtanzеr
1473426358
Спартак самый титулованный клуб России, а не цкг.
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Kulimen
1473427825
Кому не похер у кого какой спонсор. Мне лично вообще насрать,что на майках у игроков написано, лишь бы хорошо играли и матч не скучно было смотреть.
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spartach n1
1473429521
С таким клуппом только позориться
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DEFENDER114
1473430737
Очередное чемпионство с Аэрофлотом.. полетели
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spartach n1
1473433046
У конины бомбит,завтра цирк открывают,а они все про Спартак))))
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SunRomeS
1473433853
Бомбит)))))ух, рассмешил!!!! у кого бомбить то должно? погнали минусовать!!!
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RamonCSKA
1473440058
Ну норм,уж лучше чем дюрекс или бургер кинг
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_Kesh_Suntar_
1473486197
Хотелось бы, узнать сколько денег спонсируют? Год
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