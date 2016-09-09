«Аэрофлот» останется спонсором ЦСКА

На сегодняшнем заседании совета компании «Аэрофлот» было принято решение одобрить спонсорство ЦСКА на сезон-2016/17.

«Аэрофлот» исходит из того, что дальнейшее сотрудничество с самым титулованным футбольным клубом в истории России позволит укрепить имидж авиакомпании на российском рынке, расширить доступ к целевой аудитории Аэрофлота посредством проведения рекламных кампаний с использованием имиджа клуба, а также повысить лояльность к бренду», – говорится в заявлении авиакомпании.

Напомним, что сотрудничество «Аэрофлота» с ЦСКА началось в 2009 году.