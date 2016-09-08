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  • Вице-губернатор Санкт-Петербурга: «Знаем, где подрядчик «Крестовского» пытался своровать»

Вице-губернатор Санкт-Петербурга: «Знаем, где подрядчик «Крестовского» пытался своровать»

8 сентября 2016, 23:10
13

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Говорунов рассказал о том, как обстоят дела со строительством стадиона на Крестовском острове.

«Строительство началось еще при Матвиенко, теперь этот вопрос курирует уже Полтавченко. У нас появились серьезные претензии к генподрядчику, который осуществлял строительство объекта, возникли какие-то моменты, связанные с шантажом в наш адрес. И как бы это не было больно и страшно, губернатор принял решение о замене подрядчика.

На сегодняшний день есть полное понимание, что стадион будет достроен и заработает в нужное время. Надеюсь, получится не так, как в КВН шутили про олимпийские объекты. Там привезли итальянцев достраивать Сочи. «Так Олимпиада же уже закончилась», – говорит один парень. «Но достроить-то надо», – отвечает другой. Надеюсь, у нас будет не так.

Кого посадить в тюрьму? Это вопрос не к правительству. Мы знаем, где и какие подрядные и субподрядные организации пытались что-то своровать, все необходимые документы были переданы в соответствующие органы», – сказал Говорунов.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (13)
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Фан666
1473365971
Этот стадион строят уже лет десят, то есть все это время знали и молчали про вороватого подрядчика? Только пытался своровать? А какого хрена тогда так долго строите? Всех в тюрьму! Стадион народу!
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VVK13
1473366689
ПЫТАЛИСЬ, т.е не своровали, не успели получается?)))))))))))))))))))))
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Тraumtanzеr
1473367815
На себя не забудьте документы передать в соответствующие органы.
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GoldPlayFIFARus9
1473370498
Ай да хорош уже гнать. Вы воровали столько же,сколько и сам Генподрядчик.Ни за что не поверю,что вы за 10 лет не в курсе были того,что там происходит. Просто когда дело чуть не накрылось медным тазом и корабль начал уходить на дно,вы только тогда как крысы начали суетиться,что щас по башке надают,и метаете стрелы друг в друга
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Andrew01
1473371358
Знаем где генподрядчик пытался своровать, но поздно, мы там уже давно все украли.....
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BAIv
1473372422
главный вор и мозгопудр.
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mel.dima82
1473372498
Кyрение yбивает! Пo стaтистике тpеть pоссиян стpадают пoследствиями куpения, c помoщью этoго наpодного cредства вы зaставите сeбя жить дoльше и здоpовeе! Нe тeряй вpемени - http://goo.gl/bbI52s
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Petrak86
1473390181
Знали где воруют и сколько. Но пока делились - молчали. Потом стали просить больше отката, гена начал шантажировать (что раскроет всю схему, и тогда попадет всем, и чиновникам в том числе). Потом, видимо, оформили "правильные" документы, сменили генподрядчика и теперь виноват только генподрядчик. А они теперь волевым решением решили больше не воровать, поэтому теперь-то стадион достроят
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yorgenbarenz
1473408159
"Пытались ЧТО-ТО своровать(!!!)Все НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ(!) были переданы в соответствующие органы."Это не шизофрения ?Для любителей ставить минусы разжёвываю: Тёмной ночью два рабочих-алкаша взяли несколько досок на стадионе и понесли на выход.Стой,кто идёт?-Встревоженно вскрикнул заспанный охранник,когда его неосторожно задели доской на выходе.Рабочие бросили доски и кинулись наутёк. " Я вас узнал,падлы! Всё начальству доложу"-обиженно крикнул вслед охранник....
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prtcs
1473414589
Наконец-то "узнал", когда разворовали.
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