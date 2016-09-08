Вице-губернатор Санкт-Петербурга: «Знаем, где подрядчик «Крестовского» пытался своровать»

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Говорунов рассказал о том, как обстоят дела со строительством стадиона на Крестовском острове.

«Строительство началось еще при Матвиенко, теперь этот вопрос курирует уже Полтавченко. У нас появились серьезные претензии к генподрядчику, который осуществлял строительство объекта, возникли какие-то моменты, связанные с шантажом в наш адрес. И как бы это не было больно и страшно, губернатор принял решение о замене подрядчика.

На сегодняшний день есть полное понимание, что стадион будет достроен и заработает в нужное время. Надеюсь, получится не так, как в КВН шутили про олимпийские объекты. Там привезли итальянцев достраивать Сочи. «Так Олимпиада же уже закончилась», – говорит один парень. «Но достроить-то надо», – отвечает другой. Надеюсь, у нас будет не так.

Кого посадить в тюрьму? Это вопрос не к правительству. Мы знаем, где и какие подрядные и субподрядные организации пытались что-то своровать, все необходимые документы были переданы в соответствующие органы», – сказал Говорунов.