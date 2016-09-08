«Реал»: «Решение ФИФА глубоко несправедливо»

«Реал» опубликовал заявление по поводу решения ФИФА отклонить апелляцию клуба о снятии трансферного запрета.

«Клуб сожалеет, что было принято такое решение, считая его глубоко несправедливым и противоречащим фундаментальным принципам правосудия.

Клуб в надлежащем порядке начинает процедуру обжалования в Спортивном арбитражном суде с просьбой полностью пересмотреть решение и с абсолютной уверенностью в том, что упомянутая организация примет благоприятное решение», – сказано в заявлении «Реала».

Напомним, ФИФА оставила в силе запрет на регистрацию игроков «Реалом» и «Атлетико» в течение двух трансферных окон.