Геркус: «Локомотив» будет выглядеть очень красиво в матче со «Спартаком»

Президент «Локомотива» Илья Геркус в преддверии гостевого матча 6-го тура чемпионата России со «Спартаком» рассказал о цене на билеты в 300 рублей для болельщиков железнодорожников.

– Почему решили сделать такую скидку для болельщиков?

– Потому что хотим, чтобы они были рядом с нами на значимом матче.

– Но наверняка они в любом случае пошли бы на «Спартак». Или их было бы не так много из-за того, что 1000 рублей – ощутимая цена?

– Часть людей говорили, что для них стоимость действительно ощутима. У нас билеты стоят чуть дешевле. Мы решили сделать малобюджетную цену на матч со «Спартаком», чтобы она точно не являлась барьером для посещения стадиона. И наша аудитория на этот матч собралась очень быстро.

– Сколько в итоге будет болельщиков «Локо»?

– Выкуплена вся квота – 4200 с копейками. Последние билеты реализовали в среду. По сути, билеты разошлась за четыре дня. То есть мы продавали по тысяче билетов в сутки.

– Это один из лучших показателей за последнее время?

– Думаю, так и есть. Тут нельзя сказать, что повлияло больше – цена или наш призыв прийти на матч. Думаю, призыв сыграл все-таки большую роль. Вообще, мы очень красиво будем выглядеть на этом матче.

– Поподробнее, пожалуйста.

– Смотрите на трибуну болельщиков «Локо»! Мы достойно будем представлять наш клуб и команду. Ждем с нетерпением матча. Такие игры – украшение чемпионата.