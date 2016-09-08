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  • Геркус: «Локомотив» будет выглядеть очень красиво в матче со «Спартаком»

Геркус: «Локомотив» будет выглядеть очень красиво в матче со «Спартаком»

8 сентября 2016, 12:21
8

Президент «Локомотива» Илья Геркус в преддверии гостевого матча 6-го тура чемпионата России со «Спартаком» рассказал о цене на билеты в 300 рублей для болельщиков железнодорожников.

– Почему решили сделать такую скидку для болельщиков?

– Потому что хотим, чтобы они были рядом с нами на значимом матче.

– Но наверняка они в любом случае пошли бы на «Спартак». Или их было бы не так много из-за того, что 1000 рублей – ощутимая цена?

– Часть людей говорили, что для них стоимость действительно ощутима. У нас билеты стоят чуть дешевле. Мы решили сделать малобюджетную цену на матч со «Спартаком», чтобы она точно не являлась барьером для посещения стадиона. И наша аудитория на этот матч собралась очень быстро.

– Сколько в итоге будет болельщиков «Локо»?

– Выкуплена вся квота – 4200 с копейками. Последние билеты реализовали в среду. По сути, билеты разошлась за четыре дня. То есть мы продавали по тысяче билетов в сутки.

– Это один из лучших показателей за последнее время?

– Думаю, так и есть. Тут нельзя сказать, что повлияло больше – цена или наш призыв прийти на матч. Думаю, призыв сыграл все-таки большую роль. Вообще, мы очень красиво будем выглядеть на этом матче.

– Поподробнее, пожалуйста.

– Смотрите на трибуну болельщиков «Локо»! Мы достойно будем представлять наш клуб и команду. Ждем с нетерпением матча. Такие игры – украшение чемпионата.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак
Комментарии (8)
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Etiainen
1473328087
Геркус просто космос! сделал за пару месяцев столько, сколько Смородская за 6 лет!!!
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momwig_
1473331671
Ну, пусть они выглядят красиво - на трибунах, и даже если форму с аксельбантами наденут, я не буду против. Нам же хватит простой незатейливой победы.
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Fan Loko mik
1473334759
Первые здравые шаги руководства клуба, так держать. Теперь ещё игру нужно сделать интереснее, что бы дух от атак Локо захватывало, и характер команда показывала не в отдельно взятых матчах, а на протяжении всего сезона.
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vladimir-7
1473336164
Лишь бы судьи не помешали красоте футбольной встрече.
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