Василий Титов: «Динамо» ожидают глобальные перемены»

В совете директоров московского «Динамо» отметили, что клуб ожидают глобальные перемены, которые тренерский штаб команды затронуть не должны.

«Детали предстоящих перемен пока раскрывать не буду — давайте дождемся конференции. Дальше уже посмотрим, как новое руководство будет принимать решения в отношении клуба, но перемены будут глобальными. Что касается Калитвинцева, то он продолжает работать согласно контракту и из клуба не уйдет», – заявил член совета директоров московского клуба Василий Титов.