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Василий Титов: «Динамо» ожидают глобальные перемены»

8 сентября 2016, 09:28
18

В совете директоров московского «Динамо» отметили, что клуб ожидают глобальные перемены, которые тренерский штаб команды затронуть не должны.

«Детали предстоящих перемен пока раскрывать не буду — давайте дождемся конференции. Дальше уже посмотрим, как новое руководство будет принимать решения в отношении клуба, но перемены будут глобальными. Что касается Калитвинцева, то он продолжает работать согласно контракту и из клуба не уйдет», – заявил член совета директоров московского клуба Василий Титов.

Источник: Известия
Россия. ФНЛ Динамо
Комментарии (18)
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polyshuk23
1473316717
пошли ка вы лесом все с этой смародской убогой тетий или ,как ее бабка оля
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and4ever86
1473317669
Вылетит во вторую лигу?
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Фан666
1473317697
Вот в прошлом сезоне у Динамо были перемены, какие же ещё тут могут придумать
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Dimon013
1473321366
Одни глобальные уже были! Итог - ФНЛ! Хотя с таким составом можно было на Еврокубки рассчитывать!
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zadira56
1473323404
Со Смородской скучать не придется)
Ответить
товрос
1473325317
сраные наши менты,даже футбольную команду просрали,жалко уже Яшина нету посмотрел бы на это безобразие
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Kikujiro
1473325707
Оставьте Динамо в покое!!!
Ответить
TERIA-76
1473327267
По ходу точно Смородская придет. Сочувствую!
Ответить
ХересБелорус
1473327601
Клуб мученик прям
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vladimir-7
1473337504
А я верю в Динамо, хотя болею за ПФК ЦСКА.
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