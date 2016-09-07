Петер Шмейхель: «Сейчас лучший клуб Манчестера – это «Сити», если судить по результатам»

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель поделился размышлениями о статусе двух манчестерских клубов.

«Никто не может спорить с тем, что «МЮ» – самый большой клуб мира. Он такой и есть. У него больше всего болельщиков, что подтверждается официальными данными. С этим не поспоришь.

Но является ли он лучшим в мире? На протяжении последних трех лет он им не был, он даже близко не был с лучшими командами Англии. А «Манчестер Сити» был.

Если посмотреть на последние три года, то результаты выглядят жалко. Седьмое место, четвертое, пятое – это не для «Манчестер Юнайтед». «Манчестер Сити» был выше, так что если смотреть на результаты, то «Манчестер Сити» сейчас лучше.

Но в плане популярности у них нет шансов приблизиться к самым большим клубам мира», – сказал Шмейхель.

10 сентября «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» сыграют между собой в рамках четвертого тура АПЛ.