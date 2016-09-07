Тебас: «В Китае лучше посмотрят матч «Сельта» – «Атлетико», чем дерби Манчестера»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас уверен, что для китайской аудитории матчи Примеры предпочтительней игры АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

«Они лучше посмотрят «Сельта» – «Атлетико», чем «Юнайтед» – «Сити», потому что эта игра будет более открытой», – сказал Тебас.

Также глава Ла Лиги допустил, что декабрьская встреча «Барселоны» и «Реала» может состояться днем.

«Почему бы не поставить Класико на 13:00? Я не уверен, что игру необходимо начинать именно в 18:15. Экономически важно, чтобы «Барселона» и «Реал» были на вершинах рейтингов».

Матчи «Сельта» – «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити» состоятся 10 сентября.