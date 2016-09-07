Месси потренировался в общей группе с игроками «Барселоны»

Форвард «Барселоны» Лионель Месси провел часть тренировки наравне с остальными футболистами сине-гранатовых. Напомним, аргентинец получил повреждение в расположении национальной команды. Некоторую часть сегодняшнего занятия 29-летний игрок провел в общей группе, после чего продолжил тренировку по индивидуальному графику.

Кроме того, присоединился к тренировочному процессу и хавбек Иван Ракитич, вернувшийся из расположения сборной Хорватии.

Напомним, каталонской команде в субботу, 10 сентября предстоит провести поединок с «Алавесом» в рамках третьего тура Примеры.