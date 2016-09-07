«Реал» сменит поставщика экипировки из-за «Манчестер Юнайтед»

«Реал»​ намерен прибегнуть к смене технического спонсора. В настоящий момент экипировку для «сливочных» поставляет Adidas, доход от контракта с которым составляет 44,6 миллиона евро в год. По информации OK Diario, мадридцы заключат договор с Nike, по которому будут зарабатывать 120 миллионов за тот же период времени.

Королевский клуб выражает недовольство тем, что другой партнер Adidas – «Манчестер Юнайтед» – получает от спонсорского соглашения 98,4 миллиона евро в год, что в 2,2 раза больше, нежели «Реал», дважды побеждавший в Лиге Чемпионов за последние три сезона.