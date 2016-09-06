Василий Титов: «Не намерен комментировать слухи по поводу Смородской в «Динамо»

Первый заместитель председателя банка ВТБ Василий Титов отказался от каких-либо комментариев относительно назначения экс-президента «Локомотива» Ольги Смородской на аналогичную должность в «Динамо». Напомним, что глава железнодорожников оставила свой пост в минувшем августе.

– Как прокомментируете информацию о возможном приходе Смородской?

– Не хочу это обсуждать, потому что слухи не комментирую.

– Но перемены в клубе наверняка будут?

– Очень серьезные. Восьмого-девятого числа, когда состоятся выборы нового главы общества «Динамо», они произойдут. Как новое руководство общества станет рассматривать свои взаимоотношения с футбольным клубом, не знаю. Речь, наверное, не пойдет о том, что эти изменения будут оперативными, они, скорее, глобальные.