Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Василий Титов: «Не намерен комментировать слухи по поводу Смородской в «Динамо»

Василий Титов: «Не намерен комментировать слухи по поводу Смородской в «Динамо»

6 сентября 2016, 22:45
2

Первый заместитель председателя банка ВТБ Василий Титов отказался от каких-либо комментариев относительно назначения экс-президента «Локомотива» Ольги Смородской на аналогичную должность в «Динамо». Напомним, что глава железнодорожников оставила свой пост в минувшем августе.

– Как прокомментируете информацию о возможном приходе Смородской?

– Не хочу это обсуждать, потому что слухи не комментирую.

– Но перемены в клубе наверняка будут?

– Очень серьезные. Восьмого-девятого числа, когда состоятся выборы нового главы общества «Динамо», они произойдут. Как новое руководство общества станет рассматривать свои взаимоотношения с футбольным клубом, не знаю. Речь, наверное, не пойдет о том, что эти изменения будут оперативными, они, скорее, глобальные.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. ФНЛ Динамо Смородская Ольга
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
anri1703
1473209888
Тогда динамикам не позовидуешь
Ответить
yorgenbarenz
1473253192
Опять могут начудить.
Ответить
Главные новости
Генич: «Галактионову стоило подумать об уходе из «Локомотива»
13:45
Фото«Манчестер Сити» приобрел 34-летнего игрока сборной Аргентины
13:37
Глава РПЛ – об уровне турнира: «Это не чемпионат третьего мира, в топ-10 рейтинга УЕФА были бы»
13:29
1
Сафонов раскрыл сумму затрат на свадьбу с Кондратюк
13:20
Объявлены судьи матчей 4-го тура РПЛ
13:11
1
Бубнов: «Между Галактионовым и Ротенбергом война идет»
12:53
3
Батраков попросил Ротенберга отпустить его в «Галатасарай»
12:16
«Локомотив» объявил «Галатасараю» сумму, за которую продаст Батракова
11:40
5
«Матч ТВ» покажет всего одну игру 4-го тура РПЛ
11:30
11
Фото«Челси» приобрел защитника из Ла Лиги за 19 миллионов
11:22
Все новости
Все новости
Участник Лиги чемпионов подтвердил интерес к российскому хавбеку
09:25
3
«Зенит» намерен перехватить трансферную цель «Спартака»
Вчера, 22:22
7
«Спартак» может выкупить Дегтева и отдать его в аренду другому клубу РПЛ
Вчера, 20:38
7
«Спартак» готов заплатить 200 миллионов рублей за вратаря из Первой лиги
Вчера, 19:57
18
Президент РПЛ оценил возвращение Латышонка в «Балтику» транзитом через третий клуб
Вчера, 16:45
Европейская страна не дала визу Кравцову – он договорился с участником ЛЧ
Вчера, 16:09
9
Московский клуб сообщил о тяжелой травме игрока и пожаловался на судейство
Вчера, 14:00
ФотоМосковский клуб расторг контракт с экс-игроком «Динамо» и молодежной сборной России
10 августа
ФотоКлуб Первой лиги арендовал игрока «Динамо»
10 августа
ВидеоСумасшедший гол в ФНЛ после сальто с аута
9 августа
14
Юран прокомментировал 3:0 «Урала» против «Уфы»
8 августа
Обладатель «Золотого мяча» Родри мог оказаться в тульском «Арсенале»
8 августа
5
В «Нижнем Новгороде» ответили на обвинения в «мутной» покупке Латышонка
7 августа
3
«Рубин» сообщил о партнерстве с клубом ФНЛ
7 августа
«Сочи» добирается на матч с «Торпедо» с приключениями, игру перенесли
7 августа
5
В клубе ФНЛ, игравшем в еврокубках, огромные задержки по зарплате
6 августа
1
Матч Первой лиги оказался под угрозой срыва
6 августа
Форвард сборной Азербайджана Шейдаев вернулся в Россию
4 августа
1
На зенитовца Горшкова появился еще один претендент
4 августа
2
«Балтику» обвинили в нечестном трансфере: «К футболу это не имеет отношения»
3 августа
5
Ташуев оценил вариант с назначением в «Ростов»
3 августа
2
Стало известно, какую команду РПЛ может возглавить Ролан Гусев
3 августа
8
В «Балтике» рассказали об условиях перехода Латышонка из «Зенита» через клуб Первой лиги
3 августа
6
«Сочи» Осинькина сенсационно проиграл в Первой лиге
1 августа
5
Участник Лиги чемпионов заинтересовался Кравцовым
31 июля
Новая информация о возвращении спартаковца Пруцева в «Локомотив»
31 июля
4
Семак объяснил переходы Латышонка и Касаджикова
31 июля
Мхитарян ответил на предложение из ФНЛ
30 июля
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+