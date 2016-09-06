Василий Титов: «В «Динамо» в скором времени возможны перемены»

Первый заместитель председателя банка ВТБ Василий Титов сообщил, что новый спортивный директор «Динамо» будет назначен на заседании совета директоров клуба, намеченном на следующую неделю. Напомним, сегодня должность руководителя спортивного отдела бело-голубых покинул Роман Орещук.

«Думаю, что совет директоров пройдет на следующей неделе, после динамовской конференции, которая состоится 8-9 сентября, там произойдут большие перемены. Не исключаю, что и в клубе могут быть перемены, но, возможно, не сразу – не на следующей, а через неделю. Но пока я бы не стал торопиться, гадать не будем», – сказал Титов.