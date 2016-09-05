Бабаев: «На новом стадионе ЦСКА будет красно-синий бургер»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о введении в эксплуатацию нового стадиона армейцев, на котором ранее состоялся товарищеский матч против московского «Торпедо» (3:0).

«Не буду скрывать, что у стадиона есть недоработки. Но даже когда ремонт в квартире делаем, то еще в течение года многое меняем, устраняем. Представьте себе такой объект, как стадион, поэтому думаю, что в течение еще минимум 12 месяцев будут какие-то доработки. Просим отнестись болельщиков с пониманием, возможны еще какие-то технические накладки. Возможно, что еще не в полной мере будет обеспечен тот комфорт, который мы планируем обеспечить в ближайшее будущее. Новый объект требует времени.



Безусловно, болельщики смогут перекусить на новой арене. Мы очень большое внимание уделили этому вопросу. Вплоть до того, что мы с оператором питания прописали количество секунд, которое необходимо на обслуживание одного клиента с тем, чтобы минимизировать очереди. Но опять же, к первому матчу еще не все будет готово, но надеюсь, что ребята потерпят.



Прекрасно помню, как на старом стадионе «Динамо» пахло котлетами. У нас тоже будет что-то свое фирменное, например красно-синий бургер. В холодное время года будет обогрев трибун, но, к сожалению, не на всех. В перспективе это планируется, но это очень сложная задача не только с точки зрения стоимости оборудования, но и с точки зрения энергомощностей. Необходимо определенное количество электричества, а с этим пока что есть сложности. Надеюсь, что мы создадим тепло за счет игры наших футболистов и той атмосферы, которая будет на стадионе», – заявил Бабаев в эфире радио «Маяк».