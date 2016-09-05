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Бабаев: «На новом стадионе ЦСКА будет красно-синий бургер»

5 сентября 2016, 21:49
18

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о введении в эксплуатацию нового стадиона армейцев, на котором ранее состоялся товарищеский матч против московского «Торпедо» (3:0).

«Не буду скрывать, что у стадиона есть недоработки. Но даже когда ремонт в квартире делаем, то еще в течение года многое меняем, устраняем. Представьте себе такой объект, как стадион, поэтому думаю, что в течение еще минимум 12 месяцев будут какие-то доработки. Просим отнестись болельщиков с пониманием, возможны еще какие-то технические накладки. Возможно, что еще не в полной мере будет обеспечен тот комфорт, который мы планируем обеспечить в ближайшее будущее. Новый объект требует времени.

Безусловно, болельщики смогут перекусить на новой арене. Мы очень большое внимание уделили этому вопросу. Вплоть до того, что мы с оператором питания прописали количество секунд, которое необходимо на обслуживание одного клиента с тем, чтобы минимизировать очереди. Но опять же, к первому матчу еще не все будет готово, но надеюсь, что ребята потерпят.

Прекрасно помню, как на старом стадионе «Динамо» пахло котлетами. У нас тоже будет что-то свое фирменное, например красно-синий бургер. В холодное время года будет обогрев трибун, но, к сожалению, не на всех. В перспективе это планируется, но это очень сложная задача не только с точки зрения стоимости оборудования, но и с точки зрения энергомощностей. Необходимо определенное количество электричества, а с этим пока что есть сложности. Надеюсь, что мы создадим тепло за счет игры наших футболистов и той атмосферы, которая будет на стадионе», – заявил Бабаев в эфире радио «Маяк».

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Бабаев Роман
Комментарии (18)
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Joko21
1473103180
красители...не здоровая пища
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Kulima
1473103644
Не так давно "бургер кинг" Зени что-то там впаривал. Все таки нашли кому свою продукцию впарить)
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1473103792
Не тот ли это бургер, что с пол-лярдами двигал своими булками в сторону "Зенита" ?)
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Aztec58
1473104484
Короче, недоделали, но разрешительные документы на эксплуатацию получили и это по-гинеровски.
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subbotaspartak
1473131808
А в Краснодаре, кореши, Будут зелёные беляши.
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komandos99
1473134417
Пол стадиона достраивать во время матчей будут,вы там держитесь
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Zenit & MU
1473136164
Так вот кто всё-таки подписал контракт с Бургер Кингом!!))))
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alexis02lion
1473148577
Ешьте бургеры болельщики ЦСКА. Надо быть похожими на своего тренера. На хоккее хоть полезную продукцию делают клубы - шоколад и прочее (сухари или пряники были точно не помню, консервы), а тут только высококалорийное и вредное для здоровья.
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Dobroe Teplo za CSKA
1473149784
Красно-синий бургер это круто.
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ttter
1473155060
Офисы,гамбургеру стадион начинает окупаться))
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