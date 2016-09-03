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  • Клопп: «В Примере Месси может за игру пробежать 4,3 километра, забив пять голов. В АПЛ такого нет»

Клопп: «В Примере Месси может за игру пробежать 4,3 километра, забив пять голов. В АПЛ такого нет»

3 сентября 2016, 19:00
9

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился размышлениями о разнице между Примерой и АПЛ.

«Основная разница между АПЛ и другими турнирами состоит в том, что здесь конкуренция всегда сильна.

Испания отличается тем, что там «Барселона» половину матчей может играть вторым составом, а Месси может пробежать за игру 4,3 километра, забив пять голов. Это – восстановительная тренировка. В Англии такого нет ни в одном матче», – сказал Клопп.

Также наставник мерсисайдцев вспомнил летний товарищеский матч против «Барселоны» (4:0).

«Барселона» отличается от других команд. Они играют везде, попадают в великое множество мест, они не знают, где находятся. Мы играли с ними в Лондоне. В тоннеле они зевали, потягивались, оглядывались, словно говоря: «А, это «Уэмбли», мило». И да, мы обыграли их. Хотя они могли забить пять голов».

Источник: Sport.es
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Ливерпуль Барселона Клопп Юрген
Комментарии (9)
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АртурZaСМ
1472919346
Ой не надо ля-ля делать из АПЛ какую-то сверх лигу... Коста , Агуэро, Санчес пришли в АПЛ с примеры и что затерялись??? Месси и Роналду обсуждать вообще не стоит как мне кажется они и в АПЛ и в бундеслиге и в Серии А столько же колотить будут...
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Luis Figo
1472924684
Месси больше играет в футбол головой (то есть умом) чем ногами, поэтому бегает мало забивает много!
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A7XKOLYAN93
1472927377
Ну-ка, а где же там победы английских клубов, в еврокубках, за последние годы? Смотрю каждый год как про-команды Премьер лиги, натягивают из года в год Барселоны, Реалы, Баварии и других любитей этой игры. Галактике стыдно за вас уважаемые!


Шутка конечно, но истина посередине. Возможно Юрген прав, кто знает.
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Mr Abdullaev
1472927541
Просто пожалели вас долбаебов.. Просто так нех бегать забивать) В ЛЧ попадитесь им, покажи на что способна твоя команда)))
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Mr Abdullaev
1472927638
Не то что Месси, аж Аршавин Ливерпулю вдул за игру 4-ку)
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de bruyne
1472940424
АПЛ если даже погрябняк забивал что в Россие часто не увидишь...
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