Клопп: «В Примере Месси может за игру пробежать 4,3 километра, забив пять голов. В АПЛ такого нет»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился размышлениями о разнице между Примерой и АПЛ.

«Основная разница между АПЛ и другими турнирами состоит в том, что здесь конкуренция всегда сильна.

Испания отличается тем, что там «Барселона» половину матчей может играть вторым составом, а Месси может пробежать за игру 4,3 километра, забив пять голов. Это – восстановительная тренировка. В Англии такого нет ни в одном матче», – сказал Клопп.

Также наставник мерсисайдцев вспомнил летний товарищеский матч против «Барселоны» (4:0).

«Барселона» отличается от других команд. Они играют везде, попадают в великое множество мест, они не знают, где находятся. Мы играли с ними в Лондоне. В тоннеле они зевали, потягивались, оглядывались, словно говоря: «А, это «Уэмбли», мило». И да, мы обыграли их. Хотя они могли забить пять голов».