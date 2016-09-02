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Трефилов: «Спасибо Дзюбе, благодаря ему я прославился»

2 сентября 2016, 13:33
10

Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов отреагировал на предложение нападающего «Зенита» Артема Дзюбы возглавить национальную команду по футболу.

– Вы слышали, как отозвался о вас Артем Дзюба?

– Спасибо ему! Я хоть прославился. И министру спасибо, тоже славы мне добавил. Но я клянусь: не хотел трогать футбол. Вот напишите черными чернилами, крупно: «Трефилов не хотел трогать футбол! Не хотел!»

Я вел разговор о российских тренерах: давайте покопаемся, поищем у себя, прежде чем кидаться на иностранных специалистов. Ан нет, мы сразу бросаемся на иностранцев. А я уже много раз говорил, что с каждым новым приходом игрока или тренера оттуда у нас в загашнике не остается ничего, кроме дыры в бюджете и дыры на поле. Он ушел и что оставил? Талантливую молодежь воспитал? Нет. А зачем звали?

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (10)
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aurora5858
1472813354
Трефилов прав.
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Диктор
1472813709
Объективно все сказал.
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Totti11
1472815943
читал его интервью! Очень мужик! Вот так про него скажу.... Мало таких у нас в спорте. А жаль!!! Побольше бы......
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gencha19
1472827184
Дзюбу надо к девкам в гандобол что б научили играть в футболе от него никакого толку.
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Garrincha58
1472827879
а почему иностранные тренеры должны воспитывать и подымать молодых их не для этого сюда приглашают пусть молодых подымают Писаревы Карпины Широковы или Мостовые ан нет им не охота возиться с детишками им лучше по ТВ критиковать и учить как надо жить и играть а таких бездарей у нас после окончания футбола куева туча
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Garrincha58
1472827960
ну а Трефилову большое спасибо за девченок!
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1472830654
Трефилов - Глыбища! Добыл-таки золота для страны, да еще в какой красивой борьбе! Уважаю!!!
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Саня БУБА
1472846073
...ребята, вы же понимаете, почему трефилов ни когда не будет тренером сб. россии по футболу!!! он даже тренером клуба рфпл не будет!!!...потому, что трефилов занимается спортом, а мутко - бизнесом!!!!
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