Трефилов: «Спасибо Дзюбе, благодаря ему я прославился»

Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов отреагировал на предложение нападающего «Зенита» Артема Дзюбы возглавить национальную команду по футболу.

– Вы слышали, как отозвался о вас Артем Дзюба?

– Спасибо ему! Я хоть прославился. И министру спасибо, тоже славы мне добавил. Но я клянусь: не хотел трогать футбол. Вот напишите черными чернилами, крупно: «Трефилов не хотел трогать футбол! Не хотел!»

Я вел разговор о российских тренерах: давайте покопаемся, поищем у себя, прежде чем кидаться на иностранных специалистов. Ан нет, мы сразу бросаемся на иностранцев. А я уже много раз говорил, что с каждым новым приходом игрока или тренера оттуда у нас в загашнике не остается ничего, кроме дыры в бюджете и дыры на поле. Он ушел и что оставил? Талантливую молодежь воспитал? Нет. А зачем звали?