Яровинский: «ЦСКА мог подписать двух нападающих, но игроки не захотели ехать в Россию»

Спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский рассказал о работе клуба в летнее трансферное окно.

«Мы в офисе весь пол залили слезами от цен на трансферном рынке. В это окно все было безумно дорого. ЦСКА никого не подписал, мы трансферную компанию закончили несколько раньше сегодняшнего вечера.

Мы очень активно искали вариант с арендой нападающего, достигли договоренности с двумя европейскими клубами из ведущих лиг, но сами игроки решили остаться в лиге, более привлекательной для них. Имена озвучивать не хотелось бы, потому что мы еще можем вернуться к этой теме. В ЦСКА никогда не отступают. Если не пускают в дверь, мы лезем в окно, и я надеюсь, мы в зимнее окно еще залезем.

Искали нападающего не потому, что недовольны Траоре и Страндбергом. Мы прорабатывали разные варианты для того, чтобы иметь трех нападающих, по нашему мнению, иметь двух форвардов на длинный сезон недостаточно. К тому же, хотели найти игрока другого плана», – заявил Яровинский в эфире «Матч ТВ».