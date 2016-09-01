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  • Яровинский: «ЦСКА мог подписать двух нападающих, но игроки не захотели ехать в Россию»

Яровинский: «ЦСКА мог подписать двух нападающих, но игроки не захотели ехать в Россию»

1 сентября 2016, 01:09
11

Спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский рассказал о работе клуба в летнее трансферное окно.

«Мы в офисе весь пол залили слезами от цен на трансферном рынке. В это окно все было безумно дорого. ЦСКА никого не подписал, мы трансферную компанию закончили несколько раньше сегодняшнего вечера.

Мы очень активно искали вариант с арендой нападающего, достигли договоренности с двумя европейскими клубами из ведущих лиг, но сами игроки решили остаться в лиге, более привлекательной для них. Имена озвучивать не хотелось бы, потому что мы еще можем вернуться к этой теме. В ЦСКА никогда не отступают. Если не пускают в дверь, мы лезем в окно, и я надеюсь, мы в зимнее окно еще залезем.

Искали нападающего не потому, что недовольны Траоре и Страндбергом. Мы прорабатывали разные варианты для того, чтобы иметь трех нападающих, по нашему мнению, иметь двух форвардов на длинный сезон недостаточно. К тому же, хотели найти игрока другого плана», – заявил Яровинский в эфире «Матч ТВ».

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА
Комментарии (11)
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Тraumtanzеr
1472681963
Ох лол, на что кони расчитывают то?Скамейки нет, впереди еврокубки и чемпионат только начался.
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FanatSerj
1472685893
да уж Гинер если и все купил, кроме нападающего..... ЛЧ зимнего окна ждать не будет, а то повозят рылом по полю, 4-е место и домой.
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солмон
1472686446
Как же так, без напов в ЛЧ играть?
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kykyi
1472699291
В Россию никто не едет, тоже мне новость.
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трениришко
1472704896
с кто захочет чтобы его говно тренеривало
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yorgenbarenz
1472706832
Надо было скупой мужской слезой полы в Европе заливать,а не у себя.Глядишь,смягчились бы западные "партнёры",отправили в Москву лучших игроков в аренду .За копеечку.
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ПФК ЦСКА Моscow
1472709978
че теперь об этом говорить?
Ответить
андрей андреев
1472736119
"Теперь эти деньги потратим на судей"-,сказал и заплакал...
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Doktor Dik
1472752155
Все равно надо играть
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