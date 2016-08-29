Галицкий: «Я разговаривал с Мутко. С таким судейством мы не будем двигаться вперед»

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий в эфире канала «Наш футбол» прокомментировал работу арбитров в последних матчах команды.

«Это спорт, и так сложилось, что «Краснодар» проиграл оба матча. Дистанция длинная, и все команды могут выиграть и проиграть.

Ахмедова толкают – пенальти не ставят. Пейчинович жестко встречает Ари – нет свистка…Посмотрите, как судят других и как нас.

Я разговаривал с Мутко. Если все так и будет продолжаться, то мы не будем двигаться вперед. А ведь все все видят и понимают. Есть же не только судьи, но и представители, и они тоже все понимают.

Может, стоит судьям зарплату поднять, как говорил Кононов. Когда играют две команды высокого уровня, каждый момент играть роль», – сказал Галицкий.