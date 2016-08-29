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  • Галицкий: «Я разговаривал с Мутко. С таким судейством мы не будем двигаться вперед»

Галицкий: «Я разговаривал с Мутко. С таким судейством мы не будем двигаться вперед»

29 августа 2016, 22:15
18

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий в эфире канала «Наш футбол» прокомментировал работу арбитров в последних матчах команды.

«Это спорт, и так сложилось, что «Краснодар» проиграл оба матча. Дистанция длинная, и все команды могут выиграть и проиграть.

Ахмедова толкают – пенальти не ставят. Пейчинович жестко встречает Ари – нет свистка…Посмотрите, как судят других и как нас.

Я разговаривал с Мутко. Если все так и будет продолжаться, то мы не будем двигаться вперед. А ведь все все видят и понимают. Есть же не только судьи, но и представители, и они тоже все понимают.

Может, стоит судьям зарплату поднять, как говорил Кононов. Когда играют две команды высокого уровня, каждый момент играть роль», – сказал Галицкий.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар Галицкий Сергей
Комментарии (18)
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Аликерич
1472498525
С ума сошел? Пенальти поставили на Ари после его явной симуляции, когда он еще смотрел на судью скорчившись от "боли", как актер больших и малых театров.
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Антибиотик
1472498597
Разнылся! А когда Ари упал, как подкошенный, тебя не смутило? Уже эксперты сказали, что пенальти не должно было быть. Когда владелец клуба опускается до таких разговоров, то больше и говорить не о чем.
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Rzn_za_cska
1472501743
Хватит ныть
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cska-62
1472502686
29.08.2016. 23:20. Программа «Футбольный клуб» на радиостанции «Эхо Москвы». Известный комментатор Василий Уткин публично заявил о том, что в кулуарах нашего футбола сегодня только и разговоры о том, что за судейство теперь нужно платить. Кто-то платит, кто-то не желает платить, а кто-то просто этого сделать не может… Не питаю никаких нежных чувств к Василию Уткину, но озвученная им информация ПОЛНОСТЬЮ СООТВЕТСТВУЕТ ТОМУ, ЧТО МЫ ВИДИМ, КАК БОЛЕЛЬЩИКИ! Привет господину Мутко и всей его камарилье!
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ЖОРРО
1472503085
Галицкому надо учиться у Гинера))
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Dammit
1472503785
Очевидно, что разговоры о судействе обоюдные. Когда падал Ари, как-будто в него выстрелили с М-16 - это, значит, норма.(Хотя фола не было,100 процентов)А как Жоазиньо-то беда? Сколько Локо настрадался от судей в прошлом году?В общем, все эти теории заговоров считаю глупыми.При всём этом считаю,что "Краснодар" отличная команда.И с "Локо" отыграли отлично.Могут идти вперёд с честью, но не с занудством о судействе. Это ж в конце концов был матч против Локо,а не против ЦСКА.
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a-rakhmatov
1472528507
А судьи кто?! - продажные сошки !!!
Ответить
андрей андреев
1472535599
Страна погрязла в коррупции,а судьи что,с Марса?
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vgarakh
1472541282
Судьи выполняют установку Мутко, а какая она мы догадываемся. Краснодар так же как и Ростов будут давить до тех пор пока они серьезно не отстанут в турнирной таблице.
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семечкин
1472542286
да, ХУЙНЯ ВСЕ ЭТИ РАЗГОВОРЫ!!!! ДАЁШЬ КАЖДОЙ КОМАНДЕ ПО ДВА ВИДЕОПОВТОРА НА МАТЧ И ПОСЛЕ КАЖДОЙ ОШИБКИ СУДЬИ, МЕНЯЕШЬ ЕГО НА РЕЗЕРВНОГО.... И , УВЫ, НИЧЕГО В ЭТОТ ДЕНЬ НЕ ЗАРАБОТАЛ)))) ПОСЛЕ ПЯТИ ТУРОВ СУДЬИ НАУЧАТСЯ СУДИТЬ!!!
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