Моуринью: «Вертолеты больше не будут кружить над нами, ожидая новых трансферов»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью объявил о завершении летней трансферной кампании клуба.

«У меня есть 23 игрока, больше никто не приходит и не уходит. Этого более чем достаточно, а если возникнут проблемы или появится возможность, то я использую нескольких молодых футболистов из академии. Буду счастлив ускорить их прогресс.

Думаю, нас ждет спокойная неделя. Вертолеты больше не будут кружить над нами, ожидая новых трансферов. Я более чем доволен тем составом, который у меня уже есть», – сказал Моуринью.