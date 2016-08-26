Оганесян: «Очень беспокоит атакующая линия «Локомотива»

Тренер «Локомотива» Саркис Оганесян выразил беспокойство атакующей линией команды, посетовав на плохую реализацию моментов у ворот соперников. Также специалист отметил, что «Краснодар», с которым железнодорожникам предстоит сыграть в пятом туре РФПЛ, является очень сильным и достойным соперником.

«Конечно, очень беспокоит линия атаки «Локо». Мы мало забиваем, а если и забиваем, то только со стандартов. Мы работаем над этим, надеемся, что в матче с «Краснодаром» получится то, что мы планируем и наигрываем на тренировках. Обидно, что создаем момент, а реализация пока что хромает.

Мы в каждой игре рассчитываем на победу. Не сказал бы, что «Краснодар» – удобный соперник. Действительно в прошлом году нам удалось их обыграть дважды. Но это не отменяет того факта, что команда является очень сильным и достойным соперником. Они доказывают это и в чемпионате, и в лиге Европы. Не сомневаюсь, что игра с ними получится тяжелой, наверняка у них тоже есть желание нас обыграть

Где играть тяжелее – дома или на выезде? Без разницы. Конечно, хотелось бы, чтобы дома мы выигрывали как можно чаще», – сказал Оганесян.