Еременко: «У ЦСКА очень разнообразная группа»

Полузащитник ЦСКА Роман Еременко прокомментировал результат жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

«Очень разнообразная группа. «Байер» — именитая команда, которая отлично играет дома. Из их состава мне нравится бомбардир Чичарито и Хакан Чалханоглу со своими невероятными штрафными.

В прошлом году я часто смотрел «Тоттенхэм» — лондонцы хорошо атакуют, но у них бывают спады, они непредсказуемы. В составе англичан мне нравится плеймейкер Кристиан Эриксен.

Что касается «Монако», то я видел очень мало их матчей в чемпионате Франции. В целом, считаю, что ЦСКА может побиться», – заявил Еременко.