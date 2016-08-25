Еременко: «У ЦСКА очень разнообразная группа»

Полузащитник ЦСКА Роман Еременко прокомментировал результат жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.
«Очень разнообразная группа. «Байер» — именитая команда, которая отлично играет дома. Из их состава мне нравится бомбардир Чичарито и Хакан Чалханоглу со своими невероятными штрафными.
В прошлом году я часто смотрел «Тоттенхэм» — лондонцы хорошо атакуют, но у них бывают спады, они непредсказуемы. В составе англичан мне нравится плеймейкер Кристиан Эриксен.
Что касается «Монако», то я видел очень мало их матчей в чемпионате Франции. В целом, считаю, что ЦСКА может побиться», – заявил Еременко.
Источник: Чемпионат.ком