Карпин: «Деньги – это мотиватор, но некоторые команды и за 100 миллионов не обыграют «Ростов»

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин поделился своим мнением о роли денежного вознаграждения в футболе.

«До игры деньги, конечно, мотивируют. Ты думаешь, если выиграешь, то получишь премиальные и, наконец, зарплату. Но на поле, когда звучит стартовый свисток, о деньгах сразу забываешь. Появляется уже спортивный азарт, и ты играешь на результат.

Деньги – это мотиватор. Но есть команды, которым можно дать 100 миллионов, но они не смогут обыграть тот же «Ростов», — сказал Карпин.