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  • Карпин: «Деньги – это мотиватор, но некоторые команды и за 100 миллионов не обыграют «Ростов»

Карпин: «Деньги – это мотиватор, но некоторые команды и за 100 миллионов не обыграют «Ростов»

24 августа 2016, 22:04
3

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин поделился своим мнением о роли денежного вознаграждения в футболе.

«До игры деньги, конечно, мотивируют. Ты думаешь, если выиграешь, то получишь премиальные и, наконец, зарплату. Но на поле, когда звучит стартовый свисток, о деньгах сразу забываешь. Появляется уже спортивный азарт, и ты играешь на результат.

Деньги – это мотиватор. Но есть команды, которым можно дать 100 миллионов, но они не смогут обыграть тот же «Ростов», — сказал Карпин.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Карпин Валерий
Комментарии (3)
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Rustam27
1472067786
Карпин прав
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Zeff
1472074971
Бывший тренер дело говорит.
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Grelas
1472109571
Валераверим в тренеры Ростова напрашивается?)
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