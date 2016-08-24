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  • ФСБ проводит обыск в здании нового генподрядчика «Зенит-Арены»

ФСБ проводит обыск в здании нового генподрядчика «Зенит-Арены»

24 августа 2016, 13:19
11

В здании компании «Метрострой», которая стала новым генеральным подрядчиком строящегося стадиона на Крестовоском острове в Санкт-Петербурге, проводит обыск ФСБ. Об этом сообщила пресс-секретарь «Метростроя» Екатерина Гиняк.

«ФСБ действительно с 10 утра присутствует в здании управления. Причины и поводы я не могу назвать, поскольку не владею информацией. Но управление «Метростроя» работает в штатном режиме. Руководство в данный момент отсутствует. Сотрудники ФСБ находятся в кабинете главного инженера. Где еще, не могу сказать», – заявила Гиняк.

Источник: РИА «Новости»
Зенит
Комментарии (11)
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волчарик
1472034984
прикольно одни воруют других обыскивают.про стадион уже можно книгу абсурдов выпускать
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С-Пб on-line
1472036216
Лучше бы на Кирова играли, реально зае бали уже с этим стадионом! Или строите, или сносите к ебен ям
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yorgenbarenz
1472036891
Гиняк не сказал,где ещё находятся.Уж не сортиры ли готовят для мочения?
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Lexa_Lexa
1472038121
Бедные болелы зенита
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Kulimen
1472040624
Та к с главными инженерами и надо, все они козлы. Хотя странно, что деньги пропали намного раньше, а ФСБшники ищут сейчас, причем у нового подрядчика.
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андрей андреев
1472040701
А ещё недавно заммэра сказал,что компания честная и порядочная
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kykyi
1472043339
Сейчас дело на генподрядчика заведут. на крючок посадят и будут принуждать строить наполовину бесплатно. Но при этом проиграют все и зрители и строители и бюджет города. Хорошо будет только тем, кто деньги уже давно упер-заказчику и старым генподрядчикам.
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alp
1472043410
московский подрядчик, с которым разорвали контракт, портит кровь конкуренту... мыслимое ли дело, чтобы контрразведка расследовала вывоз грунта при строительстве метро )))))))
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