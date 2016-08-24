ФСБ проводит обыск в здании нового генподрядчика «Зенит-Арены»

В здании компании «Метрострой», которая стала новым генеральным подрядчиком строящегося стадиона на Крестовоском острове в Санкт-Петербурге, проводит обыск ФСБ. Об этом сообщила пресс-секретарь «Метростроя» Екатерина Гиняк.

«ФСБ действительно с 10 утра присутствует в здании управления. Причины и поводы я не могу назвать, поскольку не владею информацией. Но управление «Метростроя» работает в штатном режиме. Руководство в данный момент отсутствует. Сотрудники ФСБ находятся в кабинете главного инженера. Где еще, не могу сказать», – заявила Гиняк.