Зобнин: «Мы должны не обращать внимания на провокации со стороны фанатов и журналистов»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин в эфире «Матч ТВ» поделился свои мнением о давлении на игроков со стороны болельщиков.

«Мы должны быть готовы к давлению, надо не обращать внимания на какие-то провокации со стороны фанатов, журналистов. Нужно знать, чего мы хотим. Если мы проигрываем, надо как можно быстрее исправлять ситуацию.

После поражения от АЕК мы хотели просто реабилитироваться перед болельщиками, достойно сыграть в следующем матче. После вылета «Динамо» я уже закаленный в плане давления», – сказал Зобнин.