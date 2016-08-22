Моуринью: «Я мог вернуться в Италию или Испанию, но АПЛ – особенный турнир»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о том, почему он предпочитает АПЛ другим чемпионатам.

«У меня была возможность вернуться в Италию или Испанию, где я работал раньше, но АПЛ – особенный турнир. В некоторых странах большие клубы всегда хотят быть лучшими, оставляя скромные команды позади себя. В Англии же все наоборот: здесь люди хотят, чтобы все клубы были конкурентоспособны», – сказал Моуринью.

Также наставник манкунианцев заявил, что не ставит себе цели победить во всех турнирах.

«Ставить перед собой конкретные цели – это немного глупо, а иногда даже высокомерно. Но самое глупое – это хотеть выиграть все матчи и все соревнования. Это невозможно. Тем не менее это хорошая отправная точка для постановки новых вызовов перед игроками. Мы играем, чтобы побеждать в каждом матче».