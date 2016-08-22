Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тюльпанов: «Отчасти согласен с теми, кто называет «Зенит-Арену» памятником коррупции»

Тюльпанов: «Отчасти согласен с теми, кто называет «Зенит-Арену» памятником коррупции»

22 августа 2016, 17:27
12

Глава временной комиссии Совета Федерации по подготовке к чемпионату мира-2018 Вадим Тюльпанов выразил мнение, что правоохранительным органам стоит провести расследование касательно строящегося стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге.

– Скажите, вы согласны с теми, кто называет стадион памятником коррупции?

– Отчасти, да. Все-таки когда стадион начинали строить, его стоимость составляла 8 миллиардов рублей. Сейчас уже больше 40… Так что, возможно, правоохранительным органам стоит провести расследование. Но уже после завершения строительства. Но сейчас все силы нужно бросить на достройку стадиона. Иначе это обернется для всего города позором.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Зенит
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Александр137
1471876344
Уже позор и посмешище)))
Ответить
Каратель помойников
1471877055
памятник коррупции? а что,неплохое название,надо официальным сделать
Ответить
Измайловский Кочегар
1471879224
Отличное название!
Ответить
ivanthebest
1471879369
Продать к ерепени все детали и запчасти что можно продать, эти деньги перечислить на благотворительность, а оставшееся сжечь к собачьим чертям))
Ответить
Тraumtanzеr
1471879743
Коррупция арена.
Ответить
Тraumtanzеr
1471879751
Стыдно быть бомжом.
Ответить
Taps
1471880048
Кандидаты на посадку: Матвиенко, Полтавченко и др.
Ответить
kykyi
1471880901
"Я памятник себе воздвиг РУКОТВОРНЫЙ" В. Тюльпанов. Постыдился бы озвучивать такое, ЧЛЕН СФ.
Ответить
vladimir-7
1471888224
А где следственный комитет РФ?
Ответить
Главные новости
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
08:49
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
08:15
«Спартак» пытается купить двух игроков, свадьба Роналду, увольнение Станковича и другие новости
02:22
Генич выбрал желаемый клуб для Мостового
02:00
1
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
01:30
Бубнов спрогнозировал следующего тренера «Локомотива»
00:50
3
ЦСКА посоветовали подписать врага Месси
00:43
3
Эмери ответил на вопрос о «Спартаке» перед матчем за Суперкубок УЕФА
00:34
4
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
00:24
5
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
00:12
9
Все новости
Все новости
Агент Солари сказал, есть ли у «Спартака» предложение от «Васко»
08:30
Мареска объяснил, почему не сделал Холанда капитаном «Манчестер Сити»
01:50
Слуцкий возмущен трансферами иностранных игроков ЦСКА: «Я просто не понимаю»
01:40
3
Медведев собирается сыграть в Кубке России в 73 года
01:17
Экс-тренер Португалии и Бельгии Мартинес может возглавить еще одну топ-сборную
01:00
Бубнов спрогнозировал следующего тренера «Локомотива»
00:50
3
ЦСКА посоветовали подписать врага Месси
00:43
3
Эмери ответил на вопрос о «Спартаке» перед матчем за Суперкубок УЕФА
00:34
4
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
00:24
5
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
00:12
9
Бубнов – о конфликте с Пальцевым: «Очень серьезные люди сказали, что такого больше не будет»
Вчера, 23:56
2
Фото37-летний Алексис Санчес нашел новый клуб
Вчера, 23:43
«Црвена Звезда» Станковича опозорилась в Лиге чемпионов
Вчера, 23:23
3
У «русского Холанда» есть варианты в Москве и Португалии
Вчера, 23:19
2
ВидеоЛивай Гарсия забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:08
8
Новая информация о 73-летнем Бердыеве в «Локо»
Вчера, 22:58
1
Карпукас переходит в «Зенит»: подробности
Вчера, 22:44
3
ФотоРоналду женился на Джорджине
Вчера, 22:33
«Зенит» намерен перехватить трансферную цель «Спартака»
Вчера, 22:22
4
Фото44-летний Ибрагимович показал идеальный торс во время тренировки
Вчера, 21:52
1
Реакция Бубнова на назначение Слуцкого в сборную России по медиафутболу
Вчера, 21:44
6
В «Монако» приняли решение по Погба
Вчера, 21:41
1
Россия может осенью сыграть со второй сборной мира
Вчера, 21:21
7
Смородская спрогнозировала, как «Локомотив» выступит в сезоне РПЛ-2026/27
Вчера, 20:58
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
Вчера, 20:47
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+