Тюльпанов: «Отчасти согласен с теми, кто называет «Зенит-Арену» памятником коррупции»

Глава временной комиссии Совета Федерации по подготовке к чемпионату мира-2018 Вадим Тюльпанов выразил мнение, что правоохранительным органам стоит провести расследование касательно строящегося стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге.

– Скажите, вы согласны с теми, кто называет стадион памятником коррупции?

– Отчасти, да. Все-таки когда стадион начинали строить, его стоимость составляла 8 миллиардов рублей. Сейчас уже больше 40… Так что, возможно, правоохранительным органам стоит провести расследование. Но уже после завершения строительства. Но сейчас все силы нужно бросить на достройку стадиона. Иначе это обернется для всего города позором.