Зобнин: «Я еще не видел таких мотиваторов, как Каррера»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал результат матча 4-го тура Премьер-лиги против «Краснодара» (2:0).

– Согласен, что «Спартак» сегодня сыграл здорово против сильного соперника. Мы были единым целым, единой командой. Все бились друг за друга. И поэтому добились такого результата.

– Расскажите о новом главном тренере – Массимо Каррере. Весь матч он стоял у кромки поля и активно подсказывал футболистам. Что именно кричал?

– Лично мне он подсказывал тонкости игры на фланге – для меня это новая позиция, немножко кое-что непонятно было. А что касается тренировок, то очень много внимания уделяем тактике. И, конечно, Каррера сильно мотивирует. Я еще не видел на самом деле тренеров, которые так мотивируют!

– Ожидали, что вас поставят играть на фланг?

– Да, конечно. На тренировках мы это все наигрывали. И готовились к «Краснодару» именно таким образом.

– Сложно перестроиться?

– Пока привыкаю. Есть нюансы. Но, надеюсь, со временем все будет лучше и лучше получаться.

– То есть вы передвинулись на край на постоянной основе?

– Не знаю. Все зависит от соперников и решения Массимо.