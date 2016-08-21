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Зобнин: «Я еще не видел таких мотиваторов, как Каррера»

21 августа 2016, 21:21
5

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал результат матча 4-го тура Премьер-лиги против «Краснодара» (2:0).

– Согласен, что «Спартак» сегодня сыграл здорово против сильного соперника. Мы были единым целым, единой командой. Все бились друг за друга. И поэтому добились такого результата.

– Расскажите о новом главном тренере – Массимо Каррере. Весь матч он стоял у кромки поля и активно подсказывал футболистам. Что именно кричал?

– Лично мне он подсказывал тонкости игры на фланге – для меня это новая позиция, немножко кое-что непонятно было. А что касается тренировок, то очень много внимания уделяем тактике. И, конечно, Каррера сильно мотивирует. Я еще не видел на самом деле тренеров, которые так мотивируют!

– Ожидали, что вас поставят играть на фланг?

– Да, конечно. На тренировках мы это все наигрывали. И готовились к «Краснодару» именно таким образом.

– Сложно перестроиться?

– Пока привыкаю. Есть нюансы. Но, надеюсь, со временем все будет лучше и лучше получаться.

– То есть вы передвинулись на край на постоянной основе?

– Не знаю. Все зависит от соперников и решения Массимо.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар Зобнин Роман
Комментарии (5)
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ambassador1986
1471804776
каким же мотиватором был романцев, девятикратный всё-таки, вот смотришь на него, сидит там покуривает а команда каждый год выигрывала.
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nik55
1471804868
играл хорошо --так и продолжай
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vladik12
1471805150
Делаем вывод, что главный тренер сборной России - мотиватор так себе.
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Бриг
1471810106
все эти противоречивые высказывания игроков говорят о том, что футбол - прекрасный инструмент для азартных ставок - все непредсказуемо. они сами не понимают как выигрывают и как проигрывают. это не только спартак
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prtcs
1471846779
Все еще впереди.....
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