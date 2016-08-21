Смолов, Фернандо и Промес выйдут с первых минут в матче «Спартака» и «Краснодара»

Стали известны стартовые составы команд на матч 4-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром».

«Спартак»: Ребров, Ещенко, Кутепов, Таски, Комбаров, Глушаков, Фернандо, Зобнин, Попов, Промес, Зе Луиш.

Запасные: Песьяков, Кутин, Пуцко, Боккетти, Джано, Зуев, Тимофеев, Мельгарехо, Мелкадзе.

«Краснодар»: Крицюк, Енджейчик, Гранквист, Страндберг, Калешин, Каборе, Перейра, Газинский, Торбинский, Ари, Смолов.

Запасные: Синицын, Адамов, Мартынович, Петров, Жоаозиньо, Ахмедов, Эбуэ, Подберезкин, Быстров.