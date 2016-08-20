Митрофанов: «Кокорин был одним из лучших, провел прекрасный матч»

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов прокомментировал результат матча против ЦСКА (1:1), а также игру нападающего команды Александра Кокорина.

«Считаю, что Кокорин был одним из лучших на поле, провел прекрасный матч. Но если бы у него получилось в паре моментов, я уверен, что он психологически бы раскрепостился после гола и продемонстрировал все свои великолепные качества.

«Зенит» – ЦСКА – один из самых зрелищных и самых сложных матчей в чемпионате, эта встреча не стала исключением для обоих команд. Моментов было много, но их не реализовали, многое не получилось в игре. Результат нас не устраивает», – заявил Митрофанов.