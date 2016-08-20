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  • Митрофанов: «Кокорин был одним из лучших, провел прекрасный матч»

Митрофанов: «Кокорин был одним из лучших, провел прекрасный матч»

20 августа 2016, 21:26
10

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов прокомментировал результат матча против ЦСКА (1:1), а также игру нападающего команды Александра Кокорина.

«Считаю, что Кокорин был одним из лучших на поле, провел прекрасный матч. Но если бы у него получилось в паре моментов, я уверен, что он психологически бы раскрепостился после гола и продемонстрировал все свои великолепные качества.

«Зенит» – ЦСКА – один из самых зрелищных и самых сложных матчей в чемпионате, эта встреча не стала исключением для обоих команд. Моментов было много, но их не реализовали, многое не получилось в игре. Результат нас не устраивает», – заявил Митрофанов.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Кокорин Александр
Комментарии (10)
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18JG
1471718317
Этот "один из лучших" Еременко не накрыл, когда конь гол забивал!
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AlMann
1471718738
Извините, но Макс., ты йогнулся?
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Вомбат
1471718845
Ах вот кто приказывает Луческу ставить эту пародию на футболиста в основу. А я думал - Миллер.
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Andrew01
1471721483
Он что-то путает, вчера по ходу в PS4 с ним играл и про это говорил)))))
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takca
1471722064
Такое чувство что Кокоша играл договорняк. 2 100% момента не стал забивать, с Еременко вообще сымитировал отбор на повторе это особенно заметно.
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alp
1471723776
дело митрофанова = соревнование по пожиранию сосисок без брызг на рубашке.
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Бриг
1471726006
Кокорин как обычно - в футбол играть не умеет.
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Ден 781
1471735095
Кокорин видать ему что-то подмешивает в еду
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nik55
1471757760
называется--тупой еще тупее ,Митрофанов живет в газовом баллоне , достали на воздух его и понесло
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gennadiy
1471772914
Кокорин наверно бабло перечислил в какой нибудь детский дом,шампанское сразу все забыли и он стал лучшим...
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