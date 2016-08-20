Жирков: «Забить в ворота ЦСКА всегда приятно»

Защитник «Зенита» Юрий Жирков прокомментировал результат матча против ЦСКА (1:1), в котором он забил гол, чем отметил свой день рождения.

— Для меня день рождения всегда был обычным днем, я привык не отмечать. Хорошо, что забил, тем более, в ворота ЦСКА. Это всегда приятно.



— Казалось, что в первом тайме «Зенит» мог играть быстрее, согласны?

— Не знаю. Мы старались играть как можно быстрее . Возможно, что-то не позволял соперник. В целом же получился хороший и интересный матч.



— Вы сегодня играли гораздо ближе в атаке, чем в предыдущие годы. Как вам?

— Я за свою карьеру поменял много позиций. немного непривычно, так что куда ставит тренер, там и приходится играть. Не скажу, что выходить справа в нападении или слева в защите — это очень разные вещи. Действия на флангах всегда примерно одинаковые.