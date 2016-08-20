Губернатор Санкт-Петербурга: «Есть понимание, что нынешний генподрядчик «Зенит Арены» меня не обманывает»

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко признался, что теперь будет верить генеральному подрядчику «Зенит Арены» касательно сроков сдачи объекта только по завершении его строительства. Напомним, что достройкой стадиона на Крестовском острове займется компания «Метрострой».

«Во-первых, я строителям теперь буду верить только тогда, когда они сдадут объект, а во-вторых, и это главное, у меня сегодня есть понимание того, что там происходит, и есть понимание того, что меня не обманывают», – отметил Полтавченко.