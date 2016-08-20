Бабаев: «Болельщики ЦСКА сами буду обеспечивать порядок на фанатской трибуне нового стадиона»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев выразил мнение, что на новом стадион армейского клуба болельщики красно-синих будут сами организовывать порядок на трибунах. Напомним, 17 августа арена была сдана в эксплуатацию.

«На нашей фанатской трибуне будет только сетка, которая препятствует бросанию предметов на поле – мы также договорились с ребятами, что они сами берут под контроль обеспечение общественного порядка на трибуне, и в случае нарушения данного обещания мы поставим стекла как на Южной трибуне. Если нарушения болельщиков будут систематические, тогда будем ограждать высоким забором, чего бы делать не хотелось.

Мы делали стадион по европейским стандартам – чтобы зрители ощущали себя частью игры, этого спортивного соревнования. Надеемся, что не будет нарушителей; служба стюардов готовится к тому, чтобы оперативно реагировать на любые нарушения общественного порядка, поэтому хочется верить, что матчи будут проходить в атмосфере спортивной борьбы, что все будут получать удовольствие от игр», – сказал Бабаев.