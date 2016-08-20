Гинер: «Стоимость стадиона ЦСКА составила 350 миллионов»

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал о том, что ждет зрителей на новой арене армейского клуба. Также функционер отметил, что на постройку стадиона было потрачено 350 миллионов евро.

«Стадион суперсовременный. К турникету приложил телефон – проходишь. Подземная парковка, скоро откроется станция ЦСКА. До станции ЦСКА пять-шесть минут, первого октября открывается станция МЦК, до нее 700-800 метров. Удобная доступность, мы сделали много входов и выходов, чтобы болельщики могли удобно расходиться. Не будет огромной толпы, значит, не будет закрываться метро.

Мне хотелось, чтобы стадион понравился в первую очередь мне. Очень важны раздельные трибуны, чтобы не было угловых мест. Вместо этого гостиницы, которые помогут нам зарабатывать. Удобство, современные технологии и уют – вот прелести этого стадиона. Не думаю, что это самый дорогой стадион у нас в стране, нам он обошелся в 350 миллионов евро», – сказал Гинер.