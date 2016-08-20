Собянин: «Новый стадион ЦСКА – еще одна жемчужина Москвы»

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил стадион ЦСКА. Градоначальник подчеркнул, что с вводом в эксплуатацию новой арены армейского клуба, столица обзавелась еще одним первоклассным международным спортивным объектом.

«Поздравляю вас! Москва получила еще одну жемчужину спорта – стадион ЦСКА. Прекрасное, красивое здание, арена на 30 тысяч мест для игры профессионалов и подготовки детско-юношеских школ. Здесь можно проводить любые массовые мероприятия. Прекрасная транспортная доступность, три действующих станции метро, скоро откроется МЦК – платформа Новопесчаная. И еще скоро здесь откроется новая станция метро, которая по просьбе любителей армейского клуба будет носить название ЦСКА. Еще раз поздравляю всех жителей города. Теперь в Москве одним первоклассным международным стадионом больше», – сказал Собянин.