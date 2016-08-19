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  • Мутко: «Не представляю, что станет со «Спартаком», если уйдет Федун»

Мутко: «Не представляю, что станет со «Спартаком», если уйдет Федун»

19 августа 2016, 16:19
28

Министр спорта России Виталий Мутко прокомментировал информацию о создании петиции на имя Вагита Алекперова, президента компании «Лукойл», являющейся спонсором «Спартака», с просьбой об отстранении Леонида Федуна от управления московским клубом.

«Люди, которые обращаются, должны понимать, что все в сравнении познается. Я пока не вижу, если Федун отойдет от «Спартака», что может со «Спартаком» стать. Не вижу. Будут собирать деньги вместе с этой петицией для содержания «Спартака» – им не хватит на содержание клуба.

Я вам скажу по своему опыту работы в клубе – это сложная работа. Быть президентом клуба – это очень сложно. Для такого клуба, как «Спартак», это вдвойне сложно, безусловно. Взаимоотношения болельщиков и клуба – это всегда сложная тема. Здесь каких-то рецептов нет. Петиция – есть какие-то люди, которые этим организованно занимаются. Могу сказать одно: Федун и петиция против него... он собственник «Спартака», а «Лукойл» – партнер «Спартака». Надо это понимать.

Да, он небезошибочен. Но не ошибается тот, кто ничего не делает. Наверное, есть и ошибки в управлении. Но еще раз скажу: это частный клуб, надо просто найти форму взаимодействия с болельщиками и пытаться свои шаги объяснять. Все хотят результата любой ценой, никому не хочется ждать. С одной стороны, я вижу усилия Федуна по развитию «Спартака». Это новый стадион. Никто никогда в жизни бы его не построил, а Федун построил стадион. Никто и никогда, а сейчас еще строится учебно-тренировочная база современная. Никто бы ее не построил. У президента клуба есть некая задача создать условия и предпосылки развития клуба. Конечно, я соглашусь – кадровые решения. Особенно это касается тренера. Они должны быть взвешенными, в конечном итоге они должны приносить результат. Мы видим, что есть огромные инвестиции в структуру, в комплектование команды, а результата нет. Есть вопросы, над которыми нужно задуматься. Если это петиция как в адрес нашей сборной – от людей, которые сопереживают клубу, то с ними нужно работать, общаться, рассказывать о своих шагах.

Вот говорят, что «спартач» должен быть тренером. Но Федун же возможности давал. Валера Карпин работал, работал Дмитрий Аленичев. В свое время в Питере, в «Зените», я дал работать всем тренерам местным: Михаилу Бирюкову, Вячеславу Мельникову, Борису Рапопорту. Все, кто в городе был, я всем работать дал, но результата не было. Люди требовали результат, но забывали, что ленинградские тренеры работали. Мы привели Петржелу, он не ленинградец, но он уже в первый год начал давать результат. И люди тут же полюбили Петржелу. А помните, как Адвокат пришел, выиграл, и люди начали называть его Маленьким генералом, сделали почетным гражданином Петербурга», – отметил Мутко.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Мутко Виталий Федун Леонид
Комментарии (28)
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compka
1471615246
Спартак - это клуб по отмыванию денег, все эти телодвижения со сменой тренера - показуха, пыль в глаза. Тренерам в Спартаке вход в бухгалтерию категорически запрещен. А без должной бухгалтерии не работает отдел кадров. А без хороших кадров результата не будет.
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Warrior God
1471615379
Мудко уже подзанадоел со своими комментариями на счет Спартака.
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vladimir-7
1471616402
Мудко, постоянно напоминает о том, что он, работая в Зените, дал возможность работать все тренерам, однако результата не было. У Мудко и сейчас результата нет и не будет никогда.
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yorgenbarenz
1471616702
Питерская подворотня прихватизировала всё в стране,а теперь этот лупоглазый прохвост нас укоряет тем, что Федун построил стадион. Федун на Нобелевскую премию строил? Федун-великий учёный ? Федун-порождение криминального капитала! Украли у народа всё,что только можно и теперь подают себя спасителями Отечества.Сменится власть,придёт нормальное правительство и загремит Федун,как колокольчик, в тундру.
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Psih86
1471616799
Даже не хочу этот бред читать!!!Что Федун сделал со Спартаком,то Мудко с Российским футболом!!!Сколько лет и не одного кубка,это о многом говорит,продай клуб достойному человеку!!!Сколько бы цены не росли на заправках лукойла,спартаку чемпионами не стать!!!
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Snek
1471616855
Я представляю, Спартак начнёт играть в футбол, исчезнут заговоры, нытьё и хрюканье.
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ск122
1471617166
"...Все хотят результата любой ценой, никому не хочется ждать...." Да спартачи уже 14 лет ждут, сколько можно ?
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МЯСО87
1471617438
Никуда он клуб не продаст т.к. это отмывание денег лукойла. И хоть мы десять петиций подпишем ни чего не изменится,слишком много денег на кону. А тв. мудко шел бы нахер из спорта РФ со своим лимитом,допингами и пр.
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KorolShut
1471617943
Бред сумасшедшего
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Serjoga
1471620904
Федун строительством стадиона заткнул многим рты! Но пока он не решит кадровые вопросы структуры Спартака (тренер-это не тот кадровый вопрос, который тормозит результаты клуба) побед у Спартака не будет! Бердыев поставил ему ультиматум, но Федун отказался убрать своего зятя (кроме зятя еще несколько кандидатур должны были уйти из клуба), но Федун отказался от Бердыева и всех "своих" оставил у "кормушки"! Деньги должны оставаться в СЕМЬЕ! Вот пока в Спартаке будет рулить "СЕМЬЯ" толку не будет!
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