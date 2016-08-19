Мутко: «Не представляю, что станет со «Спартаком», если уйдет Федун»

Министр спорта России Виталий Мутко прокомментировал информацию о создании петиции на имя Вагита Алекперова, президента компании «Лукойл», являющейся спонсором «Спартака», с просьбой об отстранении Леонида Федуна от управления московским клубом.

«Люди, которые обращаются, должны понимать, что все в сравнении познается. Я пока не вижу, если Федун отойдет от «Спартака», что может со «Спартаком» стать. Не вижу. Будут собирать деньги вместе с этой петицией для содержания «Спартака» – им не хватит на содержание клуба.

Я вам скажу по своему опыту работы в клубе – это сложная работа. Быть президентом клуба – это очень сложно. Для такого клуба, как «Спартак», это вдвойне сложно, безусловно. Взаимоотношения болельщиков и клуба – это всегда сложная тема. Здесь каких-то рецептов нет. Петиция – есть какие-то люди, которые этим организованно занимаются. Могу сказать одно: Федун и петиция против него... он собственник «Спартака», а «Лукойл» – партнер «Спартака». Надо это понимать.

Да, он небезошибочен. Но не ошибается тот, кто ничего не делает. Наверное, есть и ошибки в управлении. Но еще раз скажу: это частный клуб, надо просто найти форму взаимодействия с болельщиками и пытаться свои шаги объяснять. Все хотят результата любой ценой, никому не хочется ждать. С одной стороны, я вижу усилия Федуна по развитию «Спартака». Это новый стадион. Никто никогда в жизни бы его не построил, а Федун построил стадион. Никто и никогда, а сейчас еще строится учебно-тренировочная база современная. Никто бы ее не построил. У президента клуба есть некая задача создать условия и предпосылки развития клуба. Конечно, я соглашусь – кадровые решения. Особенно это касается тренера. Они должны быть взвешенными, в конечном итоге они должны приносить результат. Мы видим, что есть огромные инвестиции в структуру, в комплектование команды, а результата нет. Есть вопросы, над которыми нужно задуматься. Если это петиция как в адрес нашей сборной – от людей, которые сопереживают клубу, то с ними нужно работать, общаться, рассказывать о своих шагах.

Вот говорят, что «спартач» должен быть тренером. Но Федун же возможности давал. Валера Карпин работал, работал Дмитрий Аленичев. В свое время в Питере, в «Зените», я дал работать всем тренерам местным: Михаилу Бирюкову, Вячеславу Мельникову, Борису Рапопорту. Все, кто в городе был, я всем работать дал, но результата не было. Люди требовали результат, но забывали, что ленинградские тренеры работали. Мы привели Петржелу, он не ленинградец, но он уже в первый год начал давать результат. И люди тут же полюбили Петржелу. А помните, как Адвокат пришел, выиграл, и люди начали называть его Маленьким генералом, сделали почетным гражданином Петербурга», – отметил Мутко.