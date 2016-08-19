Миранчук: «Серьезно готовимся к матчу с «Крыльями Советов»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук рассказал о важности победы в матче 4-го тура РФПЛ с «Крыльями Советов».



«Крылья Советов» – отличная команда. Легко точно не будет, но нам очень нужна победа. Есть некое давление, но оно не мешает. Серьезно готовимся к матчу, три очка просто необходимы. В прошлом матче расслабились, подумали, что игра сделана. 2:0 – опасный счет, нужно уметь забивать третий гол. Мы не смогли, вот футбольный бог нас и наказал», – сказал футболист.

Напомним, что игра состоится в воскресенье, 21 августа.