Триатлонист Полянский: «Над нашими футболистами смеются все, кто только может»

Триатлонист Дмитрий Полянский жестко высказался в адрес российских футболистов. По словам спортсмена, ему смешно слышать о жалобах игроков.

«Над нашими футболистами, кажется, смеются уже все, кто только может, так что не знаю, что тут сказать. Но их тоже жалко, уже и в клуб сходить нельзя – сразу обвиняют во всех смертных грехах. Но у нас, правда, лошадиный вид спорта и сезон очень длинный: с января начинаем жестко тренироваться, в октябре заканчиваем, а в ноябре уже ведется подготовительный цикл к следующему. В пиковый период мы стараемся разделять тренировки. То есть если у тебя в какой-то день идeт упор на велосипед, добавляем плавание, а бег уже посредственно. В другой – наоборот упор на плавание и бег. В самый длительный день можем часов пять подряд заниматься, наверное», – сказал он.