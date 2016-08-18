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  • Федун: «Есть враги, которые не хотят видеть сильный «Спартак»

Федун: «Есть враги, которые не хотят видеть сильный «Спартак»

18 августа 2016, 17:42
58

Владелец «Спартака» Леонид Федун дал понять, что не намерен в ближайшее время уходить из московского клуба. Стоит отметить, что сегодня стало известно о создании петиции на имя Вагита Алекперова, президента компании «Лукойл», являющейся спонсором красно-белых, с просьбой об отстранении Федуна от управления «Спартаком»

«Есть враги, которые не хотят видеть сильный «Спартак». Но они не дождутся! У меня хватит терпения перетерпеть все. И не повторять судьбу, которая была у «Динамо», – сказал Федун.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Федун Леонид
Комментарии (58)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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порт
1471531844
Что то мясные часто говорят про заговор. Это что, их особенность?
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Fedulz-13th
1471532053
В первую очередь ты ВРАГ НОМЕР 1 В НАШЕМ КЛУБЕ
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АртурZaСМ
1471533059
все кто хочет видеть сильный Спартак хотят , чтобы ты ушел...
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Vepras
1471533321
Народная команда, а владеет единолично Федун ? Спартачи откройте счет и выкупите клуб у непрофессионала, готов даже вложиться в это .
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Zeff
1471533326
Это всё мировая закулиса, будь она неладна!
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Ber1in
1471533633
Ребят, я правда не понимаю чем Бердыев лучше Карреры, может я отстал от жизни? ЧТО??????? Бердыев завоевал на своем тренерском поприще?
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Dj-Sog
1471537404
У нас не хватит терпения Федуна терпеть.
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Rustam27
1471538776
Капец, за сутки две плохой новость, смиритесь Спартаковцы
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Smekaev
1471541479
Мне кажется, что у кого нет терпения терпеть Федуна, пусть скидываются и выкупают Спартак. А то это как машину соседу требовать перекрасить, так как она не гармонирует с цветом их зановесок на первом этаже, под чьими окнами стоит его машина. Надеюсь, смысл понятен, хоть я сам и запутался слегка:)
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Victor.Vings
1471542847
Федун СКАЗОЧНЫЙ ДОЛ....ЕБ !!!!
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