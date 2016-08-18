Федун: «Есть враги, которые не хотят видеть сильный «Спартак»

Владелец «Спартака» Леонид Федун дал понять, что не намерен в ближайшее время уходить из московского клуба. Стоит отметить, что сегодня стало известно о создании петиции на имя Вагита Алекперова, президента компании «Лукойл», являющейся спонсором красно-белых, с просьбой об отстранении Федуна от управления «Спартаком»

«Есть враги, которые не хотят видеть сильный «Спартак». Но они не дождутся! У меня хватит терпения перетерпеть все. И не повторять судьбу, которая была у «Динамо», – сказал Федун.