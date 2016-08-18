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Рабинер: «Бердыев все ближе к «Локомотиву»

18 августа 2016, 06:39
28

Курбан Бердыев продолжит тренерскую карьеру в «Локомотиве». В этом уверен российский журналист Игорь Рабинер.

«Бердыев все ближе к «Локомотиву». В «Ростове» же пока остается, потому что: а) его обязали отработать 14 дней по Трудовому кодексу, б) надо было помочь игрокам не только в матчах с «Аяксом», но и распределить в их пользу премиальные за еврокубки. На этот счет в Амстердаме было долгое и бурное собрание, из-за которого команда улетела из Голландии на два часа позже запланированного», — пишет Рабинер в своем аккаунте.

Напомним, что на прошлой неделе «Локомотив» покинул главный тренер команды Игорь Черевченко.

Источник: Facebook.com
Россия. Премьер-лига Локомотив Бердыев Курбан
Комментарии (28)
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овертайм
1471492882
давай в локо бердыич!)
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1cent
1471492918
рабинер курит туже траву что и арустумян, в ростове спонсором будет ротенберг а тренером бердыев,хотя я может тоже чето не то курю)
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grigory
1471494463
О боже.что за бред.что завтра при думаете ещё?????давно такого бреда от желтых журналюг не слышал.вы ещё его в ЦСКА сосватайте
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семенчик
1471496939
Да пусть туда идёт главное,что не В Спартак!
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alex-76
1471497380
Ближе ещё не значит в точке назначения...
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KK777
1471498673
Ну вот еще одна играющая команда, превратиться в десятиэтажный автобус)))))
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Nayturs
1471498984
Спартак опять на те же грабли, в прошлом сезоне могли Бердыева подписать, не подписали - результат мимо еврокубков, в этом вроде поняли решили подписать и опять не подписали доверили физруку Каррере...
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Petrak86
1471508123
Думаю, если Ростов пройдет в ЛЧ - Бердыеву надо будет там и остаться. Во-первых игра в ЛЧ - это оч круто, очередной вызов, вряд ли он найдет работу в клубе, который тоже будет играть в ЛЧ. ВО-вторых основной вопрос (как я понял, финансовые гарантии) будет решен за счет участия клуба в ЛЧ
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neveldomha
1471509431
После Федуна, Бердыев самый мутный представитель российского футбола.
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Alessandro_grande
1471510167
Вторая волна пошла
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