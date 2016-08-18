Курбан Бердыев продолжит тренерскую карьеру в «Локомотиве». В этом уверен российский журналист Игорь Рабинер.

«Бердыев все ближе к «Локомотиву». В «Ростове» же пока остается, потому что: а) его обязали отработать 14 дней по Трудовому кодексу, б) надо было помочь игрокам не только в матчах с «Аяксом», но и распределить в их пользу премиальные за еврокубки. На этот счет в Амстердаме было долгое и бурное собрание, из-за которого команда улетела из Голландии на два часа позже запланированного», — пишет Рабинер в своем аккаунте.

Напомним, что на прошлой неделе «Локомотив» покинул главный тренер команды Игорь Черевченко.