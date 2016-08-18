В Интернете начали собирать подписи против выделения допсредств на «Зенит Арену»

В Интернете начали собирать подписи против перераспределения средств бюджета Санкт-Петербурга в пользу достройки новой футбольной арены к ЧМ-2018 в ущерб строительству социальных объектов.

Инициировал такой сбор депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский, а его петиция за первые сутки получила поддержку 367 человек.

«Мы требуем от губернатора Георгия Полтавченко не принимать решения о перераспределении средств бюджета в пользу строительства стадиона», — говорится в петиции.

Как говорит Вишневский, дополнительное финансирование новой спортивной арены должно выделяться из правительства России или «Газпрома».