«Зенит» и ЦСКА рассудит Иванов, Безбородов обслужит матч «Спартак» – «Краснодар»

Стали известны арбитры, которые будут работать на поединках четвертого тура РФПЛ. Центральный матч тура между «Зенитом» и ЦСКА обслужит бригада судей во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Второй по значимости матч российского уик-энда – «Спартак» – «Краснодар» – досталось судить петербуржцу Владиславу Безбородову.

19 августа (пятница)

«Рубин» – «Анжи»: судья – Алексей Еськов (Москва)

20 августа (суббота)

«Уфа» – «Терек»: судья – Игорь Федотов (Москва)

«Зенит» – ЦСКА: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)

«Ростов» – «Томь»: судья – Александр Егоров (Саранск)

21 августа (воскресенье)

«Амкар» – «Урал»: судья – Алексей Николаев (Москва)

«Спартак» – «Краснодар»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)

«Локомотив» – «Крылья Советов»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург)

22 августа (понедельник)

«Арсенал» – «Оренбург»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород)